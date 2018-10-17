ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو عرفة يفكر فى تقديم جزء ثان لفيلم أفريكانو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يفكر المخرج عمرو عرفة فى تقديم جزء ثانى من فيلم "افريكانو" وذلك بعد مطالبة عدد من المتابعين له عبر فيسبوك والذين طالبه بتقديم جزء ثانى منه خاصة أنه يحتمل تقديم مزيد من الأحداث الجذابة.

وقال عمرو عرفة : "انت هتخلينى افكر فى أفريكانو الجزء الثانى" وجاء ذلك رد على على مطالبة أحد متابعيه قائلا له : "من أرقى أفلام السينما المصريه قصه وتمثيل ومناظر طبيعيه قام بإبرازها واحد من أهم مخرجين مصر، انت لازم تفكر فى جزء تانى أكبر إيرادات فى التاريخ فعلا هتيجى من وراء الفيلم ده كل ذكرياتنا ملخصة فى الفترة دى حرفيا".

يذكر أن فيلم أفريكانو من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وأحمد عيد ونشوى مصطفى ويعد العمل الاول لعمرو عرفة.
عمرو عرفة يفكر فى تقديم جزء ثان لفيلم أفريكانو
عمرو عرفة يفكر فى تقديم جزء ثان لفيلم أفريكانو

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتحدث عن تأثير إنجازات المصريين بالدوري الإنجليزي على أحلام أطفال مصر

أحمد ناجى يكشف شرط ضم وليد سليمان لمنتخب مصر مع أجيرى

خالد الغندور عن اختيارات أجيري في المنتخب: حب ومجاملة

التصفيات الإفريقية تعمق جراح ليفربول في الدوري الإنجليزي

رأت الجنة والملائكة وأشخاصا بأصابع بيضاء.. الحياة بعد الموت تروي تفاصيلها امرأة خارقة

شاهد.. الحماية المدنية تنقذ حياة سائق انقلبت سيارته فى التجمع الخامس

نيمار يندم على رحيله من برشلونة ويتوسل للرجوع مقابل خفض راتبه

ارتفاع عدد ضحايا انفجار القرم الإرهابي إلى 13 شخصا

خالد الغندور يفتح النار على جروس بسبب مباراة الزمالك والهلال

فزاعة 2018.. أخصائي نفسي يحلل واقعة كلب مصر الجديدة

أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

ترامب يطالب تركيا بتسليم أي تسجيلات حول حادث خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

الصحة: الشباب أكثر فئة عمرية مترددة على مراكز مسح فيروس سي
مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو
السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟