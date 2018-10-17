عمرو عرفة يفكر فى تقديم جزء ثان لفيلم أفريكانو

يفكر المخرج عمرو عرفة فى تقديم جزء ثانى من فيلم "افريكانو" وذلك بعد مطالبة عدد من المتابعين له عبر فيسبوك والذين طالبه بتقديم جزء ثانى منه خاصة أنه يحتمل تقديم مزيد من الأحداث الجذابة.



وقال عمرو عرفة : "انت هتخلينى افكر فى أفريكانو الجزء الثانى" وجاء ذلك رد على على مطالبة أحد متابعيه قائلا له : "من أرقى أفلام السينما المصريه قصه وتمثيل ومناظر طبيعيه قام بإبرازها واحد من أهم مخرجين مصر، انت لازم تفكر فى جزء تانى أكبر إيرادات فى التاريخ فعلا هتيجى من وراء الفيلم ده كل ذكرياتنا ملخصة فى الفترة دى حرفيا".



يذكر أن فيلم أفريكانو من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وأحمد عيد ونشوى مصطفى ويعد العمل الاول لعمرو عرفة.