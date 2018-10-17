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تعليم

طب المنوفية تفحص ألف حالة ضمن حملة حلل واطمن.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:52 م
صدى البلد
مروة فاضل
نظمت كلية الطب جامعة المنوفية، 3 حملات؛ للكشف المبكر عن أمراض السمنة والسكر والضغط، ضمن حملة حلل واطمن.

جاء ذلك تحت إشراف كلا من "قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة" و"الدكتور الدكتور نبيل الكفراوي أستاذ الباطنة والسكر بكلية الطب وعضو اللجنة القومية للسكر"، ورعاية كل من "الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية".

وأشار الدكتور عبد الرحمن فرمان إلي أنه تم الكشف على وفحص نحو ألف من العاملين بإدارة الجامعة وكلية الطب ومديرية التربية والتعليم للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والسكر التراكمي وكتلة الجسم .

وأضاف الدكتور محمود قورة وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي الأسبوع أنه تم إجراء تحاليل للعاملين شملت "صورة دم كاملة وظائف كلي وكبد وخريطة دهون وصوديوم وبوتاسيم وكلوريد وسكر صايم وفاطر وهيمجلوبين سكري".

وشملت فعاليات الحملة قيام مركز معلومات الدواء بالتوعية بكيفية الوقاية والعناية القدمين لمرضي السكر وأهمية فيتامين د وكيفية الوقاية من الانفلونزا.

شارك في الحملة من أعضاء هيئة التدريس الدكتورة مي أشرف والدكتورة شيماء زوين والدكتور هيثم بدر ومن معمل المختبر الدكتورة نرمين طايل و الدكتورة شرين عبد العزيز والدكتور أحمد عبد السلام.
طب المنوفية تفحص ألف حالة ضمن حملة حلل واطمن.. صور
طب المنوفية تفحص ألف حالة ضمن حملة حلل واطمن.. صور
طب المنوفية تفحص ألف حالة ضمن حملة حلل واطمن.. صور
طب المنوفية تفحص ألف حالة ضمن حملة حلل واطمن.. صور
طب المنوفية تفحص ألف حالة ضمن حملة حلل واطمن.. صور

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