محافظ بورسعيد يشيد بتعاون الجهات الأمنية والتنفيذية أثناء زيارة رئيس الوزراء

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمجهودات القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظه والتي ساهمت في إنجاح زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزراء الإدارة المحلية والصحة والتعليم ، والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة للمحافظة والتى اختتمت مساء أمس الثلاثاء.



وأكد محافظ بورسعيد أن تعاون رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة ووكلاء وزارات الخدمات المختلفة ببورسعيد قد ساهم فى ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بتاريخها المشرف، وبالعطاء المخلص لجميع مواطنيها، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهد من أجل الارتقاء بكافة اوضاع المحافظة والحفاظ على جمالها أمام ضيوفها وزائريها .



ووجه اللواء عادل الغضبان الشكر والتقدير للواء هشام خطاب مساعد وزير الداخليه مدير امن بورسعيد وجميع القيادات الامنية بالمحافظة وضباط وجنود وأفراد مديرية الامن على مجهودهم المضاعف لانجاح الزيارة وتأمينها والذى جاء تأكيدا على ما تنعم به المحافظة ومواطنيها من هدوء واستقرار.