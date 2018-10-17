موسكو: واشنطن وحلفاؤها يحاولون إنشاء شبه دولة في شمال شرق سوريا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء أن روسيا تشعر بقلق من تطورات الأوضاع في شمال شرق سوريا حيث تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من التشكيلات الكردية إنشاء شبه دولة.



وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "ما زالت تطورات الأوضاع في شمال شرق سوريا تثير قلقا بسبب الجهود الأمريكية التي تهدف اعتمادا على الحلفاء من التشكيلات الكردية إلى إنشاء شبه دولة بدلا من السلطة الشرعية للدولة السورية".



وأضافت زاخاروفا أن نشاط هذه الهياكل لم يتميز بفاعلية بل تثير الاحتجاج في نفوس السكان المحليين، فقد قام تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) منذ أيام باختطاف عدة مئات من المدنيين كرهائن في مخيم البحرة الكردي ونفذ حكم الإعدام في 10 منهم.