فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة وتدعو العالم لتحمل مسؤولياته

أدانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.



وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء الاحتلال المسؤولية عن حياة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أوالمساس بممتلكاتهم، وسياسة الانتقام والعقاب الجماعي، سواء من خلال استمرار فرض الحصار أو مواصلة قصف المواطنين وبيوتهم ومدارسهم ومختلف ممتلكاتهم بالأسلحة الفتاكة، وما يعني ذلك من خرق للقوانين والشرائع الدولية واقتراف جرائم بشعة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.



وقال إن الحصار الجائر والمميت الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ 11 عاما، حوّل القطاع إلى سجن رهيب وإلى منطقة معزولة عن العالم، بهدف تدمير حياة أبناء الشعب الفلسطيني وفرض عزل جغرافي واجتماعي وسياسي على فلسطين.



وشدد المتحدث الرسمي على أن التصعيد المستمر على قطاع غزة هو ضمن التصعيد الشامل على كامل فلسطين، ولا ينفصل عن التصعيد على الضفة الغربية وفي القلب منها عاصمة فلسطين الأبدية مدينة القدس العربية المحتلة.



وجدد مطالبة حكومة الوفاق الوطني، المجتمع الدولي، بوجوب تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية إزاء كل الخروقات والاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه.