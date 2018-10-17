ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة وتدعو العالم لتحمل مسؤولياته

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:59 م
جرائم الاحتلال الاسرائيلي
جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين
أ ش أ
أدانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء الاحتلال المسؤولية عن حياة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أوالمساس بممتلكاتهم، وسياسة الانتقام والعقاب الجماعي، سواء من خلال استمرار فرض الحصار أو مواصلة قصف المواطنين وبيوتهم ومدارسهم ومختلف ممتلكاتهم بالأسلحة الفتاكة، وما يعني ذلك من خرق للقوانين والشرائع الدولية واقتراف جرائم بشعة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.

وقال إن الحصار الجائر والمميت الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ 11 عاما، حوّل القطاع إلى سجن رهيب وإلى منطقة معزولة عن العالم، بهدف تدمير حياة أبناء الشعب الفلسطيني وفرض عزل جغرافي واجتماعي وسياسي على فلسطين.

وشدد المتحدث الرسمي على أن التصعيد المستمر على قطاع غزة هو ضمن التصعيد الشامل على كامل فلسطين، ولا ينفصل عن التصعيد على الضفة الغربية وفي القلب منها عاصمة فلسطين الأبدية مدينة القدس العربية المحتلة.

وجدد مطالبة حكومة الوفاق الوطني، المجتمع الدولي، بوجوب تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية إزاء كل الخروقات والاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه.

ترشيحاتنا

الاتحاد البرلماني الدولي يرفض مناقشة موضوع حول حقوق المثليين

شاهد.. ماذا يحدث إذا انفجرت أقوى قنبلة نووية في الفضاء؟ رعب لا تتخيله

أرملة رأفت الهجان تكشف كواليس خاصة من حياة أشهر عميل مخابراتي :عشت معه 19 سنة ولم أعرف حقيقته

شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

الكاف يعلن عن حكام نهائى دورى الأبطال الافريقى والكونفيدرالية

حسين الشحات يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي في يناير

شاهد.. الحماية المدنية تنقذ حياة سائق انقلبت سيارته فى التجمع الخامس

ترامب: السعودية حليف للولايات المتحدة ولا أريد الابتعاد عنها

بوتين: استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر قريبًا..فيديو

نجم وسط برشلونه يهاجم مارادونا بسبب ميسي

استقبلوه برضا وثبات.. نجوم أصابهم الشلل فزادهم تمسكا بالحياة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

فيديو

طبيب نفسى عن جروبات الفيس وواتس أب: الرجال لحل المشاكل.. النساء للفضفضة
رسالة من غنوة قبل رحيلها الى شقيقتها أنغام .. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بفيديو مجمع عن زيارة الرئيس لروسيا
مكرم محمد أحمد: العلاقات المصرية الروسية تستند إلى ركائز قوية ..فيديو
بـ 3 طرق سهلة.. نظفي الحائط من كتابة أطفالك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟