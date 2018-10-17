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برلمان

ياسر قورة يعلن ترشحه بانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:43 م
ياسر قورة، عضو الهيئة
ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصى
أعلن ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا للوفد المقرر إجراؤها خلال يوم 9 نوفمبر المقبل.

وأرجع قورة فى تصريحات لـ"صدى البلد" ترشحه إلى سعيه لإستكمال مسيرة التطوير داخل حزب الوفد، بهدف تجديد دماء الحزب خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا إلى أن حزب الوفد سيظل يدافع عن ثوابته ومبادئه وحقوق المواطنين، ونحن فى حاجة إلى صوت اخر يدافع عن المصريين.

ووعد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الوفديين أن يعود حزب الوفد خلال الفترة المقبلة إلى مكانه الطبيعى الذى كان عليه من قبل، وان يكون للوفد تواجد قوى فى الشارع وانتخابات البرلمان المقبلة وانتخابات المحليات من خلال أبنائه الوفديين بشكل يرضى عنه الوفديين، لافتا إلى أنه سيعمل على تحسين الاداء السياسى للحزب خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أعلن أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قرر فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب السبت 20 أكتوبر وذلك لمدة 6 أيام على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة والموافق 9 نوفمبر المقبل.

وكان الحزب قد أعلن فى وقت سابق عن تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا للحزب لتجرى فى نوفمبر 2018 بدلا من أبريل 2019.

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