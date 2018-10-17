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ضياء حلمي: المستقبل الاقتصادي بين مصر وروسيا واعد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:07 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال ضياء حلمي، رئيس لجنة الأعمال والصداقة المصرية الروسية، إن المستقبل الاقتصادي بين مصر وروسيا واعد جدًا، موضحا أن المشروعات الروسية التي تتم في شرق القناة؛ ستوفر حوالى 35 ألف فرصة عمل للشباب المصري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الصناعات التى تتم فى شرق بورسعيد ستنقل مصر إلى مكانة مميزة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ما يتم حاليًا يجعل الجميع يشعرون بأن المستقبل فى المجال الاقتصادى والصناعى سيكون أفضل ومبشر.

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