السفارة المصرية في لبنان تعيد مواطنا لأسرته بعد غياب أكثر من 20 عاما

أعلن نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان، مساعدة السفارة لمواطن مصري في التواصل مع أسرته، وإعادته إليها سالما بعد أكثر من 20 عاما من التغيب عن أرض الوطن، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين السفارة ورابطة الجالية المصرية في لبنان لرعاية أفراد الجالية.



وأضاف السفير أن المواطن المصري كان في حالة صحية متدهورة، ويقيم لدى عائلة لبنانية ويحتاج للرعاية الصحية، حيث تم تكليف مسئول من السفارة بزيارته للوقوف على حالته قبل أن تنجح اتصالات السفارة مع وزارة الصحة اللبنانية في نقله إلى أحد المستشفيات ليتلقى العناية اللازمة على نفقة الوزارة.



وأشار السفير إلى تمكن السفارة من إنهاء إجراءات سفر المواطن مع السلطات اللبنانية، واصطحابه من قبل مسئول السفارة إلى المطار؛ للاطمئنان على صعوده الطائرة عائدا إلى أرض الوطن.

