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برلمان

برلماني: على العالم الأخذ برؤيتي السيسي وبوتين لحل المشاكل الدولية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:50 م
السيسى وبوتين
السيسى وبوتين
فريدة محمد
أكد عماد محروس عضو مجلس النواب، أن قمة منتجع سوتشي، التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، تاريخية وناجحة، وتتضمن الحلول الواقعية لجميع المشكلات والأزمات الدولية والإقليمية بصفة عامة، ومواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بصفة خاصة.

وقال "محروس" فى بيان له اليوم، إن العالم كله مطالب بأن يأخذ برؤية الزعيمين الكبيرين السيسى وبوتين؛ لوضع حلول لجميع القضايا الإقليمية والدولية ، مشيدا باتفاقهما على إعلان عام 2020 عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا، وأيضا تأكيد الرئيس الروسى على ملف عودة الرحلات السياحية الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ قريبا.

وأشاد عضو مجلس النواب، بوجود ارتياح روسي، حيث أكد بوتين ذلك بقوله: "أن أصدقاءنا المصريين يبذلون كل ما في وسعهم؛ لتوفير الأمن، وسنسعى لاستئناف الرحلات فى وقت قريب".

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