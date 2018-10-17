سياحة النواب: قمة سوتشي حققت جميع أهدافها لصالح القاهرة وموسكو

أعرب النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، عن ارتياحه الكبير للمناقشات التي دارت بين الزعيمين الكبيرين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، بشأن ملف عودة الرحلات السياحية الروسية إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، وذلك خلال قمة منتجع سوتشي الروسي التي عقدت اليوم، مؤكدا أن هذه القمة كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح القاهرة وموسكو.



وأشاد "صدقى" فى بيان له بجميع القضايا التى استعرضها السيسى وبوتين ، مطالبا من المجتمع الدولى باسره وبجميع منظماته خاصة الامم المتحدة الأخذ برؤية قمة سوتشي سواء فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الاسود او احياء مسيرة السلام فى الشرق الاوسط او المشكلات داخل سوريا وليبيا ، مؤكدا ان القمة وضعت استراتيجية شاملة حول هذه القضايا وانه يجب على المجتمع الدولى ان يسارع بتنفيذها.



وطالب النائب عمرو صدقى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسراع فى تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين ، متوقعا ان تشهد المرحلة المقبلة انفراجة كبيرة فى تدفق الرحلات والسياح الروس الى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، وايضا تدفق الاستثمارات الروسية الى مصر خاصة فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووى للاستخدامات السلمية للطاقة او مشروع المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس.