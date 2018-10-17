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أخبار البلد

رئيس الوزراء يبحث مع بعثة البنك الدولي استراتيجية تنمية سيناء

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
محمود مطاوع
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مع أعضاء بعثة البنك الدولي الوضع بشأن تنمية سيناء، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.

وخــلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء أكد أن الدولة تضع التنمية في سيناء على رأس أولوياتها، ومن ثم فالحكومة حريصة على تنفيذ المشروعات المختلفة التي تسهم في تطوير المنطقة تنمويًا وتعزيز البنية التحتية ورفع مستويات معيشة أبناء سيناء.

وأضاف مدبولي أن الحكومة سوف تنفذ مشروعات البنية الأساسية من أجل تمهيد الطريق للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، مع إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع متضمنة كافة التسهيلات اللازمة.

واستعـرض مشروعات البنية الأساسية الضخمة سواء التي نفذتها الحكومة أو الجاري تنفيذها ممثلة في مشروعات الطرق، وتحلية المياه، وحفر الأنفاق، هذا فضلًا عن الاهتمام بتطوير الخدمات التعليمية والصحية في شمال ووسط سيناء وخاصة من خلال منح حوافز إضافية للأطباء والاستشاريين العاملين هناك. وأشـار رئيس الوزراء إلى وجود إطار مؤسسي قائم بالفعل يتمثل في جهاز تنمية سيناء، وسيتم العمل على تطوير آليات العمل بالجهاز لتعزيز دوره.

مــن جانبه استعرض رئيس بعثة البنك الدولي عناصر البرنامج التنموي المقترح الذي أعده البنك، وكذا نماذج التطوير المختلفة، حتى يتسنى مناقشتها واختيار أنسب البدائل المطروحة.
رئيس الوزراء يبحث مع بعثة البنك الدولي استراتيجية تنمية سيناء
رئيس الوزراء يبحث مع بعثة البنك الدولي استراتيجية تنمية سيناء
رئيس الوزراء يبحث مع بعثة البنك الدولي استراتيجية تنمية سيناء
رئيس الوزراء يبحث مع بعثة البنك الدولي استراتيجية تنمية سيناء

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