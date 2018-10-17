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تعليم

إحالة مسئولين بمدرسة الخنساء للتحقيق للإخلال في أداء واجبهم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أحالت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، الأربعاء، مدير مدرسة الخنساء ومسئول أمن المدرسة وعامل العهدة للتحقيق وذلك للقصور في أداء واجبهم الوظيفي.

وفوجئت "عبد الظاهر"، خلال جولة تفقدية قامت لمتابعة أعمال الصيانة بالمدرسة بخروج قطع من أخشاب الأشجار الخاصة بالمدرسة دون إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية.

وفي سياق متصل حررت "عبد الظاهر" محضرا تنسيقيا مع هيئة الأبنية التعليمية بحضور المهندس أحمد عبد الكريم مدير فرع الهيئة بالإسكندرية وذلك لوضع ميعاد محدد مدته شهر لتسليم المرحلة الثانية من أعمال الصيانة بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات.
إحالة مسئولين بمدرسة الخنساء للتحقيق للإخلال في أداء واجبهم
إحالة مسئولين بمدرسة الخنساء للتحقيق للإخلال في أداء واجبهم
إحالة مسئولين بمدرسة الخنساء للتحقيق للإخلال في أداء واجبهم
إحالة مسئولين بمدرسة الخنساء للتحقيق للإخلال في أداء واجبهم
إحالة مسئولين بمدرسة الخنساء للتحقيق للإخلال في أداء واجبهم

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