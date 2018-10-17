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حوادث

سقوط شخصين يزوران العملات الوطنية والمحررات الرسمية بالجيزة .. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:45 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
نجحت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات الوطنية والمحررات الرسمية بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث "قسم شرطة بولاق الدكرور" قيام كلٍ من، محمد أ. ف- 31 سنه ، مالك إستديو للتصوير، ومحمد س. ع- 29 سنه، مالك محل ملابس، مُقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بتقليد العملات الوطنية والمحررات الرسمية بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية متخذان من الأستديو ملك الأول وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة وفرع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما "100,600"مائة ألف وستمائة جنيه عملات محلية مقلدة فئات ( 10 – 20 - 200 جنيه ) - طباعة ألوان -ماكينة تصوير-جهاز ماسح ضوئى "سكانر"- مكبس تسخين لطباعة العلامة المائية-كمية من أوراق خط الضمان الفضى "أحد علامات حماية الورقة المالية"- مكبس يدوى - كمية من تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية-كمية من الشيكات البنكية –مبلغ مالى صحيح -3 هواتف محمولة، كما تم ضبط جهاز كمبيوتر يحوى ملفات لصور (إيصالات سحب رخص كارنيهات منسوبة لعدد من الجهات الحكومية، شهادات ميلاد، وثائق زواج، شهادات تخرج منسوبة لجامعات مختلفة).

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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