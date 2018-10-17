برلمانية المؤتمر: نظام الدوحة الإرهابي وراء الحملة المسعورة ضد السعودية

وصف النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الموقف العربى الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية بأنه انحياز حقيقى واستفتاء على السياسات والمواقف السعودية المشرفة تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه المواقف العربية بصفة خاصة متهما نظام الدوحة ممثلا فى تميم بن حمد الإرهابى وعصابته الإجرامية بأنه وراء الحملة المسعورة ضد المملكة العربية السعودية.





وأعلن "الشريف" فى بيان له أصدره منذ قليل رفضه وبشكل قاطع لأى اتهامات مرسلة يتم توجيهها الى السعودية بشأن تداعيات قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي ، مطالبا من جميع الدول العربية والمجتمع الدولى باسره باتخاذ مواقف حاسمة ضد النظام القطرى الإرهابى والاسراع فى محاكمة تميم بن حمد وعصابته الارهابية امام المحكمة الجنائية الدولية حتى يكون عبرة لاى دولة اخرى تقوم بتمويل وتسليح وتشجيع وايواء الارهاب والارهابيين على أراضيها.





وأكد أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف، مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافًا.



