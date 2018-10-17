نائب: أتوقع عودة الرحلات الروسية لشرم الشيخ والغردقة قريبا بعد نجاح قمة السيسي وبوتين

توقع النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان عودة الرحلات السياحية الروسية لشرم الشيخ والغردقة قريبا بعد النجاح الكبير وغير المسبوق الذى حققته قمة منتجع سوتشي بين الزعيمين الكبيرين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين.



وأكد " المسعود " فى بيان له اصدره منذ قليل اهمية القضايا التى ناقشها السيسى وبوتين خلال هذه القمة مشيرا الى ان الرئيسين السيسى وبوتين كانا واضحين وحاسمين فى وضع الحلول للمشكلات الإقليمية والدولية وفى مقدمتها مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود وطالب النائب محمد المسعود من المجتمع الدولي باسره بان يسارع لتنفيذ رؤية الرئيسين السيسى وبوتين بشأن ظاهرة الارهاب وحتمية وجود مواجهة شاملة للارهاب.



داعيا المجتمع الدولي ايضا إلى مساندة رؤية السيسي وبوتين بشأن إحياء مسيرة السلام في الشرق الاوسط، خاصة أن حل الأزمة الفلسطينية لن يكون الا من خلال الضغط على اسرائيل للتوصل إلى حلول عاجلة وعادلة وقائمة على قرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

