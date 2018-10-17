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برلمان

زعيم الأغلبية بالبرلمان: العلاقات الدولية لا تعلق على حوادث فردية وما يحدث ابتزاز نرفضه

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:55 م
زعيم الاغلبية بمجلس
زعيم الاغلبية بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى
فريدة محمد
أكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى أن العلاقات الدولية لا تعلق على حوادث فردية جاء تعقيبه ردا حول ما أثير بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة العربية السعودية فى حادث اختفاء الصحفى جمال خاشقجى موضحا فى تصريحات صحفية له منذ قليل أن هذا يتنافى مع الدبلوماسية الدولية وقواعد البروتوكولات المتعارف عليها ومايحدث ابتزاز.

ورفض القصبى فى بيان صحفى له استغلال الحادث كوسيلة ابتزاز وأن هناك تحقيقات موسعة للكشف عن الحادث ، موضحا أن العلاقات الدولية لا تقوم على حادث فردى بينما العلاقات ممتدة سياسيا واقتصاديا بين الشعوب.

وأشار زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن القاعدة الأساسية تقول العدل أساس الملك ، متسائلا فكيف تصدر للأحكام قبل انتهاء التحقيقات والمنطق يقول لا نصدر أحكاما أيا كانت إلا بعد انتهاء التحقيقات وألا يفهم ذلك أن هناك توجه وتصيد وافتعال لأزمة.

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