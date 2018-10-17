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رياضة

‏يوفنتوس يعلن نفاد تذاكر مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن نفاد التذاكر الخاصة بمباراة السيدة العجوز و مانشيستر يونايتد المقرر إقامته يوم الأربعاء 7 نوفمبر على ملعب أليانز بتورينو في دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق يوفينتوس في تحقيق الفوز في أول مباراتين بدوري الأبطال علي كل من إشبيلية و يانج بويز وتحقيق العلامة الكاملة بـ 6 نقاط.

وشهدت المباراة الأولي طرد نجم الفريق كريستيانو رونالدو قرر الويفا علي أثرها إيقافه مباراة واحدة.

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