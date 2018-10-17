‏يوفنتوس يعلن نفاد تذاكر مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن نفاد التذاكر الخاصة بمباراة السيدة العجوز و مانشيستر يونايتد المقرر إقامته يوم الأربعاء 7 نوفمبر على ملعب أليانز بتورينو في دوري أبطال أوروبا.



ونجح فريق يوفينتوس في تحقيق الفوز في أول مباراتين بدوري الأبطال علي كل من إشبيلية و يانج بويز وتحقيق العلامة الكاملة بـ 6 نقاط.



وشهدت المباراة الأولي طرد نجم الفريق كريستيانو رونالدو قرر الويفا علي أثرها إيقافه مباراة واحدة.