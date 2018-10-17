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أخبار العالم

شاهد.. لحظة إعلان مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا استقالته من منصبه

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:17 م
مبعوث الأمم المتحدة
مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا
شريف سيد
نشر الحساب الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة على تويتر شريط فيديو لحظة إعلان مبعوث المنظمة لدى سوريا ستيفين دي ميستورا، اليوم الأربعاء، تنحيه عن منصبه.

وقال دي ميستورا أثناء إعلان قراره، إنه اتخذ هذا القرار بناء على رغبة شخصية، ولأسباب شخصية، ليمر ما يقرب من 4 سنوات و4 أشهر على توليه هذه المهمة.

وكان دي ميستورا أعلن اليوم الاربعاء تنحيه عن منصبه كمندوب لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية، الشهر المقبل.



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