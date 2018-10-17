ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

متحدث الرئاسة: الاستعانة بالخبرات الروسية لهيكلة منظومة السكك الحديدية فى مصر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:20 م
السفير بسام راضى
السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
أسامة علي
أوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا هي استمرار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وموسكو، مؤكدا أنها أضافة قوية للعلاقات المستمرة على مدار 75 عاما.

وأكد "راضى" خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية" تن"، أن العلاقات الثنائية بين البلدين بها زخما كبيرا سواء فى العلاقات التجارية، الصناعية والثقافية خاصة بعد الإعلان عن عام 2020 عام للثقافة الروسية المصرية بالتبادل فى العاصمتين.

وأضاف "متحدث الرئاسة" أن هناك مشاورات ضخمة بين روسيا الاتحادية ومصر على كافة المستويات وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس "المنطقة الصناعية" شرق بورسعيد، إضافة إلى مشروع الضبعة وتحديث منظومة القطارات عن طريق شراء 1300 عربة قطار، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بـ بخبرات الشركات الروسية المتخصصة فى السكك الحديدية لإعادة هيكلة ونقل خبراتها إلى منظومة السكك الحديدية بمصر.

وتابع "راضى" قائلا:" نحن بصدد أضاف جديدة فى العلاقات فى ظل التقارب في وجهات النظر على المستوى السياسى خاصة فيما يتعلق بـ حل القضايا الدولية بالمنطقة إضافة إلى المشاورات المكثفة لعودة الطيران السياحي إلى الغردقة وشرم الشيخ".

ترشيحاتنا

لوك صادم لـ نجوى كرم بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف

دلالات ارتداء السيسي وبوتين نفس درجة لون البدلة وسر كرافت الرئيس الروسى

بسبب هذه الصورة.. ملكة جمال لبنان خارج مسابقة miss earth

خالد الغندور : نجم العين الاماراتى ينضم لـ الأهلي يناير المقبل

بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

ترامب يطالب تركيا بتسليم أي تسجيلات حول حادث خاشقجي

الاتحاد البرلماني الدولي يرفض مناقشة موضوع حول حقوق المثليين

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

صراع بين الأهلى والزمالك على ضم نجم المنتخب الجديد

عقوبات صارمة تنتظر المخالفين لإعلان تسعيرة الكشف فى العيادات الخاصة

ارتفاع عدد ضحايا انفجار القرم الإرهابي إلى 13 شخصا

سائح سعودي يفضح إعلام أردوغان في قضية خاشقجي: وضعوني ضمن الـ15 متهما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

فيديو

الصحة لمصابي فيروس سي: امنعوا تلك الأشياء كي لا تصيبوا أحباءكم
متحدث الرئاسة: الاستعانة بالخبرات الروسية لهيكلة منظومة السكك الحديدية فى مصر
مواطنون عن قرار حبس المعلم حال ضرب الطلاب.. أحسن تجار ومنفسنين .. فيديو
الصحة: الشباب أكثر فئة عمرية مترددة على مراكز مسح فيروس سي
مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟