متحدث الرئاسة: الاستعانة بالخبرات الروسية لهيكلة منظومة السكك الحديدية فى مصر

أوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا هي استمرار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وموسكو، مؤكدا أنها أضافة قوية للعلاقات المستمرة على مدار 75 عاما.



وأكد "راضى" خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية" تن"، أن العلاقات الثنائية بين البلدين بها زخما كبيرا سواء فى العلاقات التجارية، الصناعية والثقافية خاصة بعد الإعلان عن عام 2020 عام للثقافة الروسية المصرية بالتبادل فى العاصمتين.



وأضاف "متحدث الرئاسة" أن هناك مشاورات ضخمة بين روسيا الاتحادية ومصر على كافة المستويات وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس "المنطقة الصناعية" شرق بورسعيد، إضافة إلى مشروع الضبعة وتحديث منظومة القطارات عن طريق شراء 1300 عربة قطار، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بـ بخبرات الشركات الروسية المتخصصة فى السكك الحديدية لإعادة هيكلة ونقل خبراتها إلى منظومة السكك الحديدية بمصر.



وتابع "راضى" قائلا:" نحن بصدد أضاف جديدة فى العلاقات فى ظل التقارب في وجهات النظر على المستوى السياسى خاصة فيما يتعلق بـ حل القضايا الدولية بالمنطقة إضافة إلى المشاورات المكثفة لعودة الطيران السياحي إلى الغردقة وشرم الشيخ".

