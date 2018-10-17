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أخبار العالم

بكري يستنكر سياسة رويترز في تناول الأخبار

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:40 م
صدى البلد
مريم صليب
استنكر الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة ، تويتر، سياسة وكالة رويترز للأنباء في تناول قضية خاشقجي.

وغرد بكري قائلا :" ليست المرة الأولي التي تتورط فيها وكالة رويترز في نشر اخبار كاذبة، فقد سبق لها أن نشرت العديد من الأخبار الكاذبة في قضية ريجيني وغيرها من القضايا ، وعندما تأتي الآن لتنشر خبرا كاذبا عن إقالة الملك سلمان بن عبدالعزيز للقنصل السعودي في تركيا نقلا عن موقع مزيف ودون الرجوع إلي مصادر موثوق فيها ".

وأضاف "رويترز أصبحت كالصحافة الصفراء ، لا تلتزم بالقيم المهنية المعروفة ، وتحاول نشر ادعاءات كاذبة لأغراض سياسية ، رويترز فقدت مصداقيتها كوكالة مهنية وأصبحت مجرد أداة تخدم حسابات سياسية.
بكري يستنكر سياسة رويترز في تناول الأخبار
بكري يستنكر سياسة رويترز في تناول الأخبار

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