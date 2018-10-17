سقوط أمطار علي سانت كاترين قبل انطلاق فعاليات ملتقى الأديان

تعرضت مدينة سانت كاترين اليوم لسقوط أمطار وسط فرحة عارمة من بدو سانت كاترين. وسكان الوديان الجبليه التى وصفوها بأمطار الخير .



وأعلن يوسف محمد أحمد مدير مركز العمليات بالمحافظة أن الأمطار كانت خفيفة. لم تؤدى لغلق طرق أو أضرار وجميع الطرق مفتوحة مشيرا إلى أن الأمطار لم تؤدي لسيول.



وتأتى هذه الأمطار في وقت انعقاد فعاليات ملتقي الأديان والذى سوف يحضره عدد من الوزراء والسفراء والفنانين ورجال الأعمال والمستثمرين حيث سوف يرسل رسالة سلام من كل العالم من تلك البقعة المباركة .



وقال حميد ابو غلبة من سكان سانت كاترين أن تلك الأمطار هى أمطار الخير حيث بدأت مبكرا وينتظرها البدو كل عام للاعتماد عليها في الرعي والزراعة.

