ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سقوط أمطار علي سانت كاترين قبل انطلاق فعاليات ملتقى الأديان

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:43 م
أمطار علي سانت كاترين
أمطار علي سانت كاترين
ايمن محمد
تعرضت مدينة سانت كاترين اليوم لسقوط أمطار وسط فرحة عارمة من بدو سانت كاترين. وسكان الوديان الجبليه التى وصفوها بأمطار الخير .

وأعلن يوسف محمد أحمد مدير مركز العمليات بالمحافظة أن الأمطار كانت خفيفة. لم تؤدى لغلق طرق أو أضرار وجميع الطرق مفتوحة مشيرا إلى أن الأمطار لم تؤدي لسيول.

وتأتى هذه الأمطار في وقت انعقاد فعاليات ملتقي الأديان والذى سوف يحضره عدد من الوزراء والسفراء والفنانين ورجال الأعمال والمستثمرين حيث سوف يرسل رسالة سلام من كل العالم من تلك البقعة المباركة .

وقال حميد ابو غلبة من سكان سانت كاترين أن تلك الأمطار هى أمطار الخير حيث بدأت مبكرا وينتظرها البدو كل عام للاعتماد عليها في الرعي والزراعة.
سقوط أمطار علي سانت كاترين قبل انطلاق فعاليات ملتقى الأديان
سقوط أمطار علي سانت كاترين قبل انطلاق فعاليات ملتقى الأديان
سقوط أمطار علي سانت كاترين قبل انطلاق فعاليات ملتقى الأديان

ترشيحاتنا

استقبلوه برضا وثبات.. نجوم أصابهم الشلل فزادهم تمسكا بالحياة

بوتين يكشف أهم الاتفاقيات الصناعية مع الرئيس السيسى.. فيديو

خالد الغندور يفتح النار على جروس بسبب مباراة الزمالك والهلال

حسين هريدى روسيا تنفذ مشروع سد عالى جديدا فى مصر.. فيديو

طبيبة المطرية .. معلومات حائرة بين السوشيال ميديا والتوك شو والصحة

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم في روسيا

شاهد .. أول ظهور لوفاء عامر بعد ارتدائها طوق الرقبة

محققون أتراك يدخلون مقر القنصل السعودي بإسطنبول لفك لغز اختفاء خاشقجي

مكرم محمد أحمد: تأخر استئناف الطيران بين مصر وروسيا خطر جدا لهذا السبب

مصر خارج قائمة أفقر دول العالم .. وأفريقيا في المقدمة

رئيس الوزراء يجتمع لحل مشكلة مستشفى ميت غمر المركزي بعد غلقه 20 عاما

وزير البترول السابق يكشف عن سر خطير.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

فيديو

أحمد موسى: عودة السياحة الروسية خلال الأيام المقبلة .. فيديو
طبيب نفسى عن جروبات الفيس وواتس أب: الرجال لحل المشاكل.. النساء للفضفضة
رسالة من غنوة قبل رحيلها الى شقيقتها أنغام .. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بفيديو مجمع عن زيارة الرئيس لروسيا
مكرم محمد أحمد: العلاقات المصرية الروسية تستند إلى ركائز قوية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟