برلماني: التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا يقارب الـ7 مليارات دولار

ثمن النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان الأسبق بمجلس النواب، الطفرة التي حدثت في العلاقات المصرية – الروسية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي استطاع وبفضل علاقته الوثيقة بالرئيس الروسي بوتين أن يدفع العلاقات بين الدولتين لآفاق أرحب وأوسع في شتى المجالات.





ونوه في بيان له، بأن الرئيس السيسي قام بأربع زيارات لموسكو منذ توليه منصبه عام 2014، كما زار الرئيس الروسى مصر فى عامى 2015 و2017 ، مما أدى إلى طفرة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، تعود بشكل إيجابي على القاهرة – وموسكو.





وأكد محمود أن هذه الجهود أدت إلى زيادة حجم التجارة الثنائية والتي ارتفعت بنسبة 62% العام الماضى لتصل إلى 6.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الرؤى المصرية – الروسية بخصوص الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية تهم المنطقة والعالم كله.