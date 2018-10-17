الصحة: المواطنون لديهم وعي كاف لإجراء فحص فيروس سي

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 3.5 مليون مواطن ترددوا على حملة فيروس سي في 9 محافظات في المرحلة الأولى للحملة للقضاء على فيروس سي ومرض السكر والضغط والسمنة.



وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على "صدى البلد"، أن المواطنين لديهم وعي كافي لإجراء الكشف الطبي، موضحا أن أعلى نسبة مشاركة في محافظة البحيرة ومحافظات جنوب سيناء ودمياط.



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن عدد المصابين من خلال إجراء الكشف الطبي وصل إلى 180 ألف مصاب وبدؤوا في تلقي العلاج بالمجان.



وكشف أن الفئة العمرية من 26 سنة إلى 45 سنة هم الأكثر ترددا على أماكن إجراء الكشف على الأمراض المزمنة الموجودة في المحافظات، على مدار اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى 12 منتصف الليل.



وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزيرة الصحة أرسلت فرق طبية لفحص العاملين بالمشروعات القومية من فيروس سي.

