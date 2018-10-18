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قيادي بمستقبل وطن يقترح جعل عضويات مراكز الشباب عائلية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:31 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
طالب عمرو عرفات العدوي، القيادي بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وزير الشباب والرياضة، بمقترح أن تكون عضوية مركز شباب الصفا عضوية أسرية عائلية أسوة بالنوادي، حيث إن هذا يعالج كثيرًا من المشكلات القائمة ولتخفيف العبء على الآباء والأمهات والإداريين بالمركز وإعادة النظر في اللوائح والقوانين المنظمة.

وأضاف "العدوى"، فى بيان صحفى له، أن هذا كان مطلبًا من عموم الأعضاء من الذي تم إجراء مقابلات معهم خلال ورش العمل للمقترحات والحلول خارج الصندوق، مناشدا تدقيق النظر في هذه النقطة الهامة، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيتيح إعادة تنظيم المركز من الداخل، حيث إن الكثافة العددية للمركز ليست بالصغيرة، كما أن هذا المقترح يساعد على جعل المركز أكثر تنظيما وممكن تقسيم العضويات إلى أيام متفاوتة حتى يتسنى للعضو الاستفادة المثلى.

واختتم بأن وزير الشباب والرياضة والسادة مساعدية على قدر كبير من الإطلاع والحكمة لتفهم هذا المقترح الذي سيفيد الكثير بالإضافة إلى المناشدة بتخفيض الغرامات على تجديد العضويات، حيث إن المركز معطل قرابة الأربع أعوام وبالتالي فالأعضاء لا يستفيدون به فنلتمس تخفيض الغرامات حرصا على الأعضاء.

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