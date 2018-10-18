قيادي بمستقبل وطن يقترح جعل عضويات مراكز الشباب عائلية

طالب عمرو عرفات العدوي، القيادي بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وزير الشباب والرياضة، بمقترح أن تكون عضوية مركز شباب الصفا عضوية أسرية عائلية أسوة بالنوادي، حيث إن هذا يعالج كثيرًا من المشكلات القائمة ولتخفيف العبء على الآباء والأمهات والإداريين بالمركز وإعادة النظر في اللوائح والقوانين المنظمة.





وأضاف "العدوى"، فى بيان صحفى له، أن هذا كان مطلبًا من عموم الأعضاء من الذي تم إجراء مقابلات معهم خلال ورش العمل للمقترحات والحلول خارج الصندوق، مناشدا تدقيق النظر في هذه النقطة الهامة، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيتيح إعادة تنظيم المركز من الداخل، حيث إن الكثافة العددية للمركز ليست بالصغيرة، كما أن هذا المقترح يساعد على جعل المركز أكثر تنظيما وممكن تقسيم العضويات إلى أيام متفاوتة حتى يتسنى للعضو الاستفادة المثلى.



