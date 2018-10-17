مصرع رجل أعمال فى ظروف غامضة بـ مدينتى

لقى صاحب مدرسة مصرعه اثر سقوطه من الطابق الخامس بمنزله بمدينتى فى ظروف غامضة ، وتم اخطار النيابة للتحقيق فى الحادث.



وكانت معلومات قد وردت لضباط قسم القاهرة الجديدة ثالث بتواجد رجل اعمال داخل شقته وانه هارب من حكم قضائي بــ ٣ سنوات فى قضية مخدرات.



على الفور انتقلت قوة امنية من مباحث تنفيذ الاحكام وفور وصولهم حاول المتهم الاختباء داخل شرفه منزله الا ان القوات عند تفتيش الشقة عثروا عليه ملقيا من الطابق الخامس غارقا فى دمائه.



تم اخطار النيابة العامة التى انتقلت على الفور الى مسرح الحادث وجار الاستماع الى اقوال القوة الامنية وشهود العيان من الاهالى.