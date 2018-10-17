موجز الأخبار: قمة السيسي وبوتين.. وسعد لمجرد يحاول الانتحار داخل سجن فرنسى

رصد موقع "صدى البلد" أبرز الأخبار والأحداث على مدار اليوم، والتي تنوعت بين الأخبار السياسية والرياضية والفنية.



وجاء ضمن أبرز هذه الأخبار، لقطات من المؤتمر الصحفي الذى عقده الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي٬ فلاديمير بوتين٬ في مدينة سوتشي الروسية لعرض ما اتفق عليه الجانبان في الاجتماع المغلق الذي سبق المؤتمر.



وتضمنت أبرز أخبار اليوم دخول لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي موسوعة جينيس كأسرع لاعب في العالم.



وجاء ضمن الاخبار محاولة النجم المغربي سعد لمجرد الانتحار خلال تواجده داخل أحد السجون الفرنسية بعد توجيه تهمة اغتصاب جديدة له.