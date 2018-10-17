فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول السيسي من روسيا

شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء، استعدادات مكثفة، لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى من روسيا عقب زيارة استمرت 3 ايام ، حيث تم فتح الصالة الرئاسية وانتظمت الخدمات الأمنية، وتم إخلاء ساحة الانتظار، وتمشيط محيط المطار.



والتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة نظيره الروسى فلاديمير بوتين، حيث بحثا عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك.