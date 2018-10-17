البورصة: 4 مستندات مطلوبة لتكويد المغتربين دون التقيد ببطاقة الرقم القومي

أخطرت البورصة المصرية شركات الوساطة في الأوراق المالية لبدء تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح للمستثمرين المصريين المقيمين في الخارج بالتكويد في البورصة أو تحديث بياناتهم من خلال جواز السفر الساري دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.



وأوضحت البورصة أن المستندات المطلوبة في حالة عدم توافر رقم قومي ساري الصلاحية ما يلي:



1-صورة من جواز السفر المميكن ساري الصلاحية (يحتوي على الرقم القومي) بديلًا عن الرقم القومي.



2-صورة من المستند الذي يفيد إقامة الشخص بالخارج أثناء التقدم بطلب التكويد أو تحديث البيانات.



3-صورة طبق الأصل من توكيل ساري الصلاحية وموثق في القنصلية ومصدق عليه من قبل وزارة الخارجية.



4-صورة طبق الأصل من بطاقة رقم قومي سارية لوكيل المصري المقيم بالخارج.



ونص القرار على أن تنتهي صلاحية الكود بانتهاء صلاحية جواز السفر المميكن (7 سنوات) والمستخدم في التكويد، فضلًا عن وجوب أن تكون جميع المستندات المذكورة أعلاه مزيلة بتوقيع وختم الشركة الطالبة لتكويد العميل أو تحديث بياناته.