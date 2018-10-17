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تعليم

نقابة معلمي أسيوط تكرم المحالين للمعاش وأوائل الثانوية بالقوصية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:50 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
كرمت النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط برئاسة هويدا الطماوي، المعلمين المحالين للمعاش من مركز القوصية بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة من أبناء الأعضاء وقيادات الإدارة التعليمية ومديري المدارس الحاصلة على الجودة بالمركز.

وأعربت الطماوي، عن سعادتها البالغة بحضور حفل تكريم المعلمين المحالين للمعاش وأوائل الثانوية العامة من أبناء المعلمين، لافتةً الى أن أبناء المعلمين هم النواة لعلماء المستقبل.

وأكدت حرص النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة والنقابة الفرعية بأسيوط واللجان النقابية بالمراكز والأقسام على تنفيذ النشاط الاجتماعي للتواصل بين النقابة والمعلمين الطلاب وعودة الاحترام المتبادل بين أفراد منظومة التعليم فإن أدى كل فرد في هذه المنظومة ما عليه من واجبات فلن نحتاج إلى لائحة الانضباط.

حضر التكريم كل من الدكتور يحيى علاء الدين، مدير إدارة الجودة بالمديرية، والدكتور أشرف عبد الودود، مسئول الجودة بالمديرية، وأبو المكارم حسن، وكيل الإدارة، وفايز إبرهيم، رئيس قسم المتابعة وأمين سر اللجنة النقابية بالقوصية، والشيخ حجاج نصير، مدير الأوقاف بالقوصية، والقس صموئيل، نائب مطرانية القوصية، ولفيف من رجال التعليم بالإدارة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالقوصية.

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