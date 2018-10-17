احذر هذه الملابس تضر الأطفال باعتراف الشركة المصنعة

أعلنت شركة أديداس اليوم عن سحب طوعي لمجموعة ملابس سباحة الأطفال Infinitex 3-Stripe. يوصى بشدة بتوقف الأطفال من عمر 14 عامًا أو أقل عن استخدام المنتجات التي تم سحبها على الفور على انه يمكن إعادة تلك المنتجات إلى شركة أديداس أو أحد الوكلاء المعتمدين واستعادة المبلغ المدفوع كاملًا.



تلقت شركة أديداس تقارير من عملائها تفيد بأن الأشرطة الثلاثة الموجودة على ملابس السباحة من مجموعة Infinitex قد تزول بشكل غير متوقع عند ملامستها للمياه.



وأظهر تحقيق أجراه طرف ثالث عن أن استخدام ملابس السباحة محل التحقق قد يُعرض سلامة الأطفال للخطر؛ حيث ان الأشرطة قد تتعلق بالأشياء الموجودة حول الأطفال أو بالأطفال الآخرين داخل المياه أو خارجها مما قد يؤدي إلى وقوع إصابات. لم يتم إخطارنا بوقوع أي إصابات حتى تاريخه.



صرح هارالد هابرمان -نائب رئيس عمليات تشغيل المنتجات والإبداع المتطور لدى شركة أديداس- قائلًا: "كإجراء وقائي، طلبنا إعادة جميع منتجات ملابس السباحة من المجموعة الخاصة بالأطفال من عُمر 14 عامًا أو أقل. فسلامة عملائنا تأتي على رأس أولوياتنا. ولا نزال ملتزمين بمعايير الجودة ونعتذر عن أي إزعاج قد يُسببه إشعار السلامة هذا لعملائنا".



تم إيقاف عمليات بيع منتجات ملابس السباحة المعنية بجميع المقاسات على موقع الشركة ومن خلال متاجر التجزئة التابعة لشركة أديداس على الفور. وبالإضافة إلى ذلك، أخطرت شركة أديداس وكلاء أديداس المعتمدين لسحب المنتجات المعنية من مخزونها المعروض للبيع.



