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حوادث

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:44 م
مدير أمن الغربية
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مولد السيد البدوى
احمد علي
تفقد مدير أمن الغربية، اليوم، الخدمات الأمنية الخاصة بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، وغرف كاميرات المراقبة وذلك للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة، والتقى عددا من المواطنين واستمع لشكواهم ووجه بحلها على الفور في الإطار القانوني.

ووجه مدير أمن الغربية، الضباط والأفراد بالخدمات بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات.

وأعطي مدير الأمن توجيهاته بضرورة توسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وحسن معاملة المواطنين أثناء احتفالات مولد شيخ العرب.
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا.. صور

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