ضياء السيد: لا توجد نصيحة يمكن أن أوجهها لصالح جمعة

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر للشباب السابق، إنه لا توجد نصيحة يمكن أن يوجهها لصالح جمعة لاعب خط وسط الأهلي الحالي لإحياء مسيرته.





وتحدث ضياء السيد لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت" قائلا: "صالح أمامه نماذج مشابهة للاعبين لم يستطيعوا إحياء مسيرتهم وهي تشبه بما يفعله الآن ، تحدثت مع صالح ووكيله كثيرا ولكنني الآن لم أعد بالحماس ذاته لتقديم النصائح له لأنه تخطى تلك المرحلة".





وتابع ضياء السيد الذي أشرف على تدريب صالح جمعة في منتخب الشباب "قلنا له غير بيئتك فربما يساعد هذا في التغيير ولكنه لم يستفد من تلك التجربة".



