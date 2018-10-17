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رياضة

الفضائية المصرية تستعد لتطوير برنامجها ستاد العرب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:34 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي
أكد المخرج احمد الشوربجى ان الفضائية المصرية تستعد لتطوير برنامجها ستاد العرب الذي يذاع الجمعة من كل اسبوع الساعة 11 ليلا وذلك بالاستعانة بنجوم كرة القدم المصرية والمحللين العرب و البرنامج تقديم كابتن جمال عبدالحميد

عن ضيوف البرنامج الذين تم التعاقد معهم قال انهم مجموعة متميزة تضم احمد الكاس واحمد بلال والمحلل الرياضي أحمد الدجوي والكاتب الصحفي العُماني الدكتور جمال القاسمي. 

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