انطلاق ماراثون لسباق الدراجات بجامعة طنطا.. الأحد

تنظم جامعة طنطا ماراثونا لسباق الدراجات بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري يوم الأحد المقبل تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، واللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر المجيد.





يشارك في السباق مئات من الطلاب من مختلف كليات الجامعة



