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تعليم

انطلاق ماراثون لسباق الدراجات بجامعة طنطا.. الأحد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:50 م
صدى البلد
احمد علي
تنظم جامعة طنطا ماراثونا لسباق الدراجات بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري يوم الأحد المقبل تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، واللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر المجيد.

يشارك في السباق مئات من الطلاب من مختلف كليات الجامعة 

ويطلق د. مجدي سبع رئيس الجامعة إشارة البدء في السباق في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا لينطلق الماراثون من أمام إدارة الجامعة مرورًا بشارع البحر ومرورًا بكوبري طنطا العلوي وستاد طنطا الرياضي وانتهاءً بجميع الكليات بسبرباي.

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