ضبط ترزى قتل مسنا والقبض على عصابة سرقة الدراجات البخارية بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية وقطاع الأمن العام من ضبط ترزي قتل مسنا وإضرام النيران بشقته.



كانت الجهود الأمنية قد توصلت لكشف ملابسات نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية والعثور على جثة قاطنها موظف بالمعاش "73 عاما" متفحمه بإحدى غرفها وبجواره أسطوانة بوتاجاز بها آثار حريق، وحدوث تلفيات بكامل محتويات الغرفة.



وأسفر فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عن أن الحريق شب عمديا نتيجة مصدر حراري.



ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تمكن فريق البحث بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية وقطاع الأمن العام إلى تحديد مرتكب الواقعة ترزى مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، سبق اتهامه في قضايا "حيازة سلاح أبيض، سرقة، ضرب" .



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وقيامه بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى حيث أرشد عن الهاتف المستولى عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وفي واقعة أخرى .. تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية واعترفوا بارتكابهم 16 واقعة.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام 6 متهمين بعضهم مسجل جنائيا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم (16) حادث سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها .



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.