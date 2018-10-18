صدى البلد يرصد أحوال مدارس القليوبية.. مشاجرات وضرب بالشباشب داخل الفصول.. تحرش بين مدرس وطالبة.. ووكيل التعليم: لا تهاون مع أى مقصر وسلامة الطلاب مسئوليتنا جميعا

- مدرس يتحرش بطالبة ثانوى ويحاول تقبيلها ببنها

- هروب جماعي من أحمد شوقى بشبرا الخيمة - أولياء الأمور يحررون محاضر ضد المدرسين بسبب التعدى على أبنائهم









المدرسة مكان للعلم وليس للعنف ولكن أحوال بعض مدارس القليوبية لا تسر عدو ولا حبيب حيث تحولت الى ساحات للمشاجرات اليومية سواء بين التلاميذ أو بين أولياء الأمور والغريب فى الامر انها وصلت حتى الى المدرسين والتعدى على بعضهم البعض .. كما شهدت المدارس وقائع غير أخلاقية فى سابقة الأولى من نوعها .. " صدى البلد " يرصد واقع مدارس المحافظة منذ بدء العام الدراسى الجديد .





الواقعة الأولى شهدتها مدرسة الشهيد إسلام فرحات الإعدادية بقرية ميت عاصم بمدينة بنها حيث قام " أ ع " مدرس بمدرسة ميت عاصم الابتدائية بالتهجم على " م س " مدرس بالمدرسة الأولى بالضرب في فناء المدرسة وقت الفسحة بسبب نجله أمام الطلاب والتلاميذ وعلى الفور تم تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الواقعة.





من ناحية أخرى اشتكى عدد كبير من أهالى مدينة شبرا الخيمة من غياب المسؤولين بمدرسة أحمد شوقي الإعدادية بمجمع اسكو بمدينة شبرا الخيمة بسبب هروب عدد كبير من الطلاب من أعلى أسوار المدرسة خلال الفصل الدراسى دون رقيب.





وعبر الأهالى عن غضبهم من عدم وجود أى أمن أمام مدخل المدرسة للحفاظ على حياة الطلاب وأرواحهم بجانب تقاعس مديرى المدرسة والمدرسين عن القيام بواجباتهم تجاه الطلاب وتركهم يتركون الفصل الدراسى ويهربون من المدرسة.





وفى مدرسة المؤسسة الابتدائية بقرية أجهور الكبرى التابعة لمدينة طوخ تعدت مدرسة بالضرب المبرح على طفل مما أدى لأصابته بعدة إصابات وحررت والدة الطالبة محضر ضدها .





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بتلقيه بلاغا من والدة الطالب فارس أحمد طنطاوى طالب بمدرسة المؤسسة الابتدائية بأجهور الكبرى التابعة لإدارة قها التعليمية باتهام مدرسة بالتعدى بالضرب المبرح على نجلها وإصابته بعدة إصابات بجسده وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37326 جنح مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق.





كما تعدت معلمة بمدرسة صلاح الدين الأيوبى بشبرا الخيمة بالضرب على طفل خلال الفسحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بقيام والد الطفل سعيد أحمد الطالب بمدرسة صلاح الدين الأيوبى بشبرا الخيمة، باتهام مدرسة تدعى "م" بالقيام بالتعدى الضرب المبرح على نجله خلال الفسحة.





وأضاف الأب، فى بلاغه، عندما توجه للمدرسة لإبلاغهم بالواقعة تم استدعاء المدرسة وقامت بسب الطفل ووالدة وطردهم من المدرسة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19626 جنح قسم أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.





وفى مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية ببنها قام مدرس تربية فنية تابع لإدارة بنها التعليمية بضرب طالبة بـ"الشلوت" كما قام بالبصق في وجه الطلاب ثم تبول في فناء المدرسة .





وأمر السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية باستبعاد هذا المدرس ونقله لتوجيه التربية الفنية، ثم أحال الواقعة برمتها للشئون القانونية للتحقيق الفوري فيها، خاصة مع وجود شكاوى أخرى تقدم بها بعض أولياء الأمور ضد المدرس لسابقة تعديه بالضرب على الطلاب .





وتبين من التحقيقات أن المدرس يدعى "أ. ف. س" مدرس تربية فنية وأنه دائم التعدي على الطلاب بالضرب والبصق في وجوههم، وأن إدارة المدرسة حققت معه في وقائع عديدة، منها التبول في فناء المدرسة أمام الطلاب.





وفى مدرسة الشيماء الثانوية ببنها قرر السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية استبعاد مدرس مسرح بالمدرسة وإحالته للتحقيق بعدما قام بالتحرش بطالبة ومحاولته تقبيلها .





وتبين من التحقيقات أن المدرس استدعى بعض الطالبات إلى مسرح المدرسة لاكتشاف مواهبهن، ثم طلب منهن الانصراف واستبقى واحدة وحاول تقبيلها إلا انها دفعته وهربت لفناء المدرسة وتوجهت لمديرة المدرسة التي قامت بالتحقيق مع المدرس وإخطار الإدارة التعليمية والتي قامت باستبعاد المدرس ونقله فورا لمدرسة أخري بنين وإحالته للتحقيق.





كما شهدت مدرسة الخلفاء الراشدين الإبتدائية بالخصوص نشوب مشاجرة عنيفة بالشباشب بين أولياء الأمور والتلاميذ بسبب الخلاف على الجلوس في المقاعد الأولى داخل الفصل .





من جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على ضرورة انضباط العملية التعليمية وتوقيع أقصى عقوبة مقررة على المقصرين إلى جانب تشديد المرور على المدارس والاستماع لشكاوى الطلاب وتفعيل الرد السريع على شكاوى أولياء الأمور.



