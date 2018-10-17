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حوادث

موظف يعثر على حقيبة بها مبلغ 800 ألف جنيه في مولد السيد البدوي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:43 م
مولد السيد البدوي
مولد السيد البدوي
احمد علي
شهدت احتفالات مولد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة عثور موظف بالمعهد الفني التجاري على حقيبة بلاستيكية تحتوي على مبلغ مالي كبير من عملات مختلفة وخاتم من الذهب، بقيمة تقدر بنحو 800 ألف جنيه بمحطة السكك الحديدية بمنطقة قحافة التابعة لقسم ثان طنطا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا بأن المواطن "هشام البابلي"، موظف بالمعهد الفني التجاري، كان يسير على قدميه بمنطقة محطة السكة الحديد وكان يقف يبحث عن تاكسي وقت زحام زوار مولد السيد البدوي المتوافدين بالآلاف وأثناء ذلك عثر علي حقيبة بلاستيكية فظل يترقب المشهد ويحاول يبحث عن صاحبها لكنه لم يستطع الوصول، فانتظر ساعتين وسط حرارة الشمس ليصل إلي صاحب الحقيبة ولكن كان الانتظار دون جدوى خاصة بعد ما فتح الحقيبة وشاهد مبلغًا ماليًا كبيرًا عُملات مختلفة وخاتم من الذهب فأسرع إلي منزله وقرّر أن يكتب منشورًا علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنه عثر علي مبلغ كبير ومن يُدل بأوصافه يرجي التواصل معه.

وشاهد المنشور العشرات حتي تداولته عدة صفحات وبدأت تتهافت عليه الاتصالات والاستظراف من بعض المتصلين حتي جاء له تليفون وأعطي له كل الدلالات على أنه يمتلك الحقيبة وأن بها عُملات مختلفة ومكتوب عليها اسم شركة كويتية، فقابله وتسلم منه الحقيبة.

وقال صاحب الحقيبة إن المبلغ كان معه علي سبيل الأمانة من مديره في العمل بالخارج وأعطاه هذه المبلغ لتوصيله لزوجة المدير ولكن عندما نزل إلي مدينة طنطا فذهب إلي مسجد السيد البدوي ليصلي صلاة العصر ثم اتجه إلى المحطة وجاءته غيبوبة سكر مفاجئة وبعد ما آفاق من الغيبوبة اكتشف أن الحقيبة غير موجودة.

وحاول أن يعطي جزءاً من المال للموظف الذي عثر على الحقيبة ولكنه رفض.

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