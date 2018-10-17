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رياضة

ضياء السيد: الشق الهجومي تحسن مع أجيري.. ومواجهة تونس تحدد مستوى الدفاع

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:36 م
لاعبي منتخب مصر
لاعبي منتخب مصر
محمد رشاد
أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر للشباب السابق، أن شكل أداء المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدير الفني الحالي خافيير أجيري أصبح جيدا وتحسن الأداء الهجومي كثيرا ولم يعد هناك نقد كبير في النواحي الدفاعية ولكنها بالتأكيد ستأتي يوما ما.

وقال ضياء السيد لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت": "نعم المنتخبات التي واجهناها لم تكن قوية ولكن طريقة انتشار لاعبي المنتخب في الملعب والرغبة الدائمة في تسجيل الأهداف أكثر من ذي قبل وهذه ميزة خاصة مع قدوم جهاز فني جديد".

وواصل ضياء السيد، قائلا: "يجب علينا ألا نستبق الأحداث وأن نستعد لمواجهة تونس والتي ستجعلنا نحكم على مستوانا الدفاعي بشكل أفضل من المباريات السابقة"، لافتا إلى أن خوض مباريات ودية أمام منتخبات كبيرة سوف يؤدي أيضا لتكوين وجهة نظر جيدة عن الجهاز الفني.

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