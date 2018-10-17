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برلمان

قيادى وفدى يعد قائمة تضم 35 مرشحا لانتخابات الهيئة العليا للحزب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:41 م
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى
كشف اللواء محمد إبراهيم ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق أنه يتشاور مع الوفديين لتشكيل قائمة تتضمن 35 قياديا بالوفد فى المحافظات للدفع بهم فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، مشيرا إلى أن هناك تشاورا حول هذه الأسماء والتى سيكون عليها إجماع ولهم أرضية فى المحافظات وتستطيع أن تخدم الحزب.

وأكد إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الوفديين سيكونون قادرين على الفرز واختاروا خير من يمثلهم فى الهيئة العليا للوفد، قائلا قائمتنا لا تضم رجال أعمال ولكننا نمتلك فقط حبنا للوفد ، مؤكدا انهم يعملون معا للنجاح سويا واذا خسروا سيكونون سويا ايضا.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق إلى انه من المقرر وضع خطة عمل بهدف حصد اصوات اعضاء الهيئة الوفديين والحصول على ثقتهم وحصد أكبر مقاعد من الهيئة العليا للوفد ، مؤكدا ان القائمة تضم عددا  كبيرا من الوفديين من الشخصيات المحترمة الذين انضموا فى عهد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق.

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