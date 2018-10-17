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أحمد موسى: عرض مجموعة من الأسلحة الحديثة خلال لقاء الرئيسين السيسي وبوتين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن مساعد الرئيس الروسي أكد أنه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تم عرض مجموعة من الأسلحة الحديثة خلال لقاء الرئيسين.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على أشياء كثيرة خلال قمة الزعيمين السيسى وبوتين.

وأشار "موسى" إلى أن معلومة عرض السلاح التى تمت بين الرئيسين لم تعرض فى أى من وسائل الإعلام.

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