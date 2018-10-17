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عبد الرازق توفيق: مصر نجحت في خلق علاقات دولية متوازنة دون انحياز لأحد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
توك شو
قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن هناك عمقا في العلاقات الروسية المصرية.

وأوضح "توفيق"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن ملف العلاقات الخارجية من أهم الملفات التي نجح فيها الرئيس السيسي، وأصبحت هناك مجالات كثيرة للتعاون بين مصر وروسيا سواء في السياحة أو الاستثمار والصناعة، حيث أن مصر نجحت في خلق علاقات دولية متوازنة دون انحياز لأحد.

وأضاف أن الرئيس السيسي حريص في كل زياراته على مقابلة كبار رجال الأعمال والشركات، لافتًا إلى أن عودة الاستقرار والأمن في مصر يساهمان في تقدم الاستثمار.

وأشار "توفيق" إلى أن الرئيس السيسي حريص على صناعة علاقات قوية مع الدول الكبري لجذب الاستثمار لمصر.

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