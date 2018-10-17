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اللواء محمد إبراهيم يعلن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:34 م
اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة العليا السابق لحزب الوفد
معتز الخصوصى
أعلن اللواء محمد إبراهيم ، عضو الهيئة العليا السابق بحزب الوفد ترشحه لإنتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر المقبل.

وأكد إبراهيم فى بيان صحفى له أن قرر الترشح إيمانا منه بأن عضوية الهيئة العليا للوفد ليست تكريما او تفضيلا كما يعتقد البعض ممن سلكوا كل السبل من أجل الوصول لذلك المقعد حتي لو كانت سبلا مخالفة لثوابت الوفد وقيمه وتاريخه واختزلوا الوفد وتاريخه المجيد في مجرد حفنة من المصالح والمكاسب الشخصية.

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق:ترشحت إيمانا مني بقدرة الوفديين أعضاء الهيئة الوفدية الكرام علي الفرز ودقة وحسن الاختيار ، وخاصة في هذه المرحلة الفارقة التي ستحدد مستقبل حزبنا العريق ، وانهم علي يقين ان عضوية الهيئة العليا هي تكليف ومسئولية جسيمة تحتاج لرجال يضعوا الوفد وتاريخه ومصلحة البلاد نصب أعينهم دون النظر لاية مصالح شخصية.

واوضح ان ترشحه لانتخابات الهيئة العليا القادمة بهدف تمثيله للوفديين تمثيلا يليق بهم ويكون صوتهم المعبر عنهم داخل اعلي مؤسسة بالحزب مأمورا بارادتكم الحرة ولا شئ سواها.

واستطرد:لقد تقدمت باستقالتي من عضوية الهيئة العليا السابقة ، وآثرت الابتعاد عن دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات حينما شعرت بانني لن استطيع خدمة الوفد أو الوطن من خلال تواجدي ، مؤكدا ان استقالته كانت هي أبلغ تعبير عن اعتراضي علي مواقف وقرارات كثيرة اقل ما توصف بة انها انتهاك للمؤسسية وخروج عن مبادئ وثوابت الوفد والتي لم ارضي لنفسي ان اكون جزءا منها او مشاركا فيها.

وتابع:الان وفي ظل إجراء انتخابات هيئة عليا جديدة فقد رأيت أن ارشح نفسي مستعينا بالوفديين الشرفاء الاحرار"بعد الله سبحانه وتعالى"، قائلا: "لو شرفتموني باختياركم لي فهذا تكليف ومسئولية...وان لم يكن فلا اكون قد قصرت في واجبي نحوكم ونحو وفدي العريق...ويكون شكري لاعفائكم لي من المسئولية وفخري ان اظل فردا من الهيئة الوفدية الذي لا يضاهية فخر....فالوفد هو الغاية والوسيلة من أجل وطن يطمح نحو مستقبل أفضل".

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