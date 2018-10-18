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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة بديع وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:42 ص
محمد بديع مرشد الإخوان
محمد بديع مرشد الإخوان
أحمد مهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، وعدد من القيادات، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرون، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

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