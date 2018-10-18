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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية إرهاب كنتاكي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
تنظر الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس، جلسات محاكمة 4 متهمين في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكى" بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.

وترجع وقائع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

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