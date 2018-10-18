اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية إرهاب كنتاكي

تنظر الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس، جلسات محاكمة 4 متهمين في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكى" بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.





وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.



