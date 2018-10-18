ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة بديع و46 آخرين في أحداث قسم شرطة العرب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:04 ص
محمد بديع
محمد بديع
أحمد مهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

ترشيحاتنا

ترامب: لا أريد التخلي عن السعودية بسبب خاشقجي

للمرة الثانية.. محققون أتراك يفتشون مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول

كشف غموض سرقة التكاتك بحيلة مبتكرة في بني سويف

أشرف زكي: عمرو دياب قال لي لازم الناس تتعب عشان تشوفني

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور

مصر تتقدم 6 مراكز في تقرير التنافسية العالمية و455 مركزا في الابتكار

فتحي: الأهلي فريق كبير لا يقف على لاعب

السفير التنزاني يشيد بتجربة مصر في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ..صور

السفير نبيل فهمي: روسيا تسعى لترويج منتجاتها في الأسواق المصرية

حكايات مجهولة في حياة نجوم الضحك الجدد مع منى الشاذلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

فيديو

مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب
زوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاج
أمين: مصر دولة محورية تسعى دول العالم لـ توطيد العلاقات معها
علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟