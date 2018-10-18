تكثيف الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

كثفت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية؛ لتسيير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بنهاية الأسبوع وتنقل المواطنين بين القاهرة الكبري والمحافظات المختلفة.
ونشرت الإدارة سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية؛ علي الطرق الصحراوية والرئيسية الرابطة بين المحافظات لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق المراقبة بالكاميرات.
وكثف الإدارة العامة للمرور، من التواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة والتأكد من تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل التي تتجاوز حمولتها 4 أطنان بالقاهرة الكبرى وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال والجدي استعدادا لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات.