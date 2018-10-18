تكثيف الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

كثفت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية؛ لتسيير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بنهاية الأسبوع وتنقل المواطنين بين القاهرة الكبري والمحافظات المختلفة.





ونشرت الإدارة سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية؛ علي الطرق الصحراوية والرئيسية الرابطة بين المحافظات لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق المراقبة بالكاميرات.



