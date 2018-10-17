أمين المهن الطبية يحذر من التعدي على أموال الاتحاد

حذّر أحمد عبيد، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، من التعدي على أموال الاتحاد ومحاولات الصرف من الإيراد اليومي له بالمخالفة للقانون على حد وصفه.





ونشر "عبيد" مستندًا طالب فيه النقابات الأعضاء بالاتحاد بتوريد الإيراد اليومي في موعد أقصاه 24 ساعة وفقا لما نص عليه قانون الاتحاد.



