أمين المهن الطبية يحذر من التعدي على أموال الاتحاد

حذّر أحمد عبيد، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، من التعدي على أموال الاتحاد ومحاولات الصرف من الإيراد اليومي له بالمخالفة للقانون على حد وصفه.
ونشر "عبيد" مستندًا طالب فيه النقابات الأعضاء بالاتحاد بتوريد الإيراد اليومي في موعد أقصاه 24 ساعة وفقا لما نص عليه قانون الاتحاد.
وأوضح عبيد، أن المستند يمثل فى حد ذاته بلاغا إلى جميع الجهات المعنية للتدخل لوقف محاولات البعض مخالفة القانون والتعدي على أموال الاتحاد "أموال الإعانات والمعاشات لأعضاء الاتحاد من الصيادلة والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين" بالمخالفة للقانون وذلك بعدما تم التعدي على مقر الاتحاد.