الصالحي يلتقي ممثلي سفارات الدول الإفريقية على هامش ختام دورة الإعلاميين

التقى اليوم صالح الصالحي - رئيس لجنة التدريب وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هامش فعاليات ختام الدورة الثالثة والأربعين للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية.



حضر اللقاء عبد الجواد أبو كب - رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، وممثلي سفارات دول إثيوبيا واريتريا وليبيريا ونيجيريا وزامبيا.



وقال الصالحي لممثلي الدول الإفريقية إن مصر منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تولي اهتماما خاصا بالقارة الإفريقية ، و نود في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون هذا التكامل والتقارب أكثر مما كان وعلينا جميعا أن نعمل سويا من أجل شعوبنا ومن أجل أن تكون أفريقيا وثرواتها للأفارقة وليس لغيرها.



وأضاف الصالحي " أمس كان الاحتفال باليوم العالمي للغذاء وأشارت بعض الإحصائيات أن هناك حوالي 821 مليون فرد على مستوى العالم يعانون من الجوع وهالني أن يكون الأكثرية منهم في أفريقيا خاصة أن القارة الإفريقية تمتاز بما لديها من موارد طبيعية وعلينا جميعا أن نتعاون من أجل إنهاء هذا العدد الكبير من المجاعات في أفريقيا إذا كنا حقا جادين في تنمية هذه القارة التي تستحق مننا الكثير والتي بذل من أجلها أجدادنا دمائهم بداية من ثروات التحرير وحتى الآن من أجل استعادة الثروات الطبيعية التي استمتع بها الغرب أكثر من الأفارقة".



ومن جانبه طالب محمد اليفير ممثل سفارة ليبيريا من الحكومة المصرية متمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إعلانها عن إنشاء أكاديمية خاصة بتدريب الإعلاميين الأفارقة أن ترسل خطابات رسمية لسفارات الدول الأفريقية توضح بها رؤية وأهداف الأكاديمية الجديدة وتطلب منهم مقترحات بشكل رسمي بحيث يكونوا طرف فاعل في إنشاء هذه الأكاديمية.