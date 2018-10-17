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مرأة

خليط طبيعي للقضاء على مشكلة شحوب البشرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
علا أحمد
لايعلم معظمنا كيفية التخلص من مشكلة شحوب البشرة، واستخدام مستحضرات العناية بالبشرة لا يعتبر خيار مثالي بالنسبة لنا، ونستعرض في السطور التالية طريقة مجربة وفعالة للتخلص من مشاكل شحوب البشرة والتخلص من كافة المشكلات المتعلقة بها.

فقالت خبيرة التجميل والماكياج رضوي طه، فهناك طريقة مجربة وفعالة للتخلص من مشكلة شحوب البشرة وذلك من خلال وضع قليل من "القهوة، العسل الأبيض، السكر، الليمون"ن وخلط المكونات كلها معا في وعاء واحد ووضع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة مع مراعاة تدليك البشرة بطريقة مستمرة.

وأضافت خبيرة التجميل والماكياج، في تصريحات لـ "صدي البلد"، إن إستخدام الخليط بصورة مستمرة يساعد فى القضاء على البكتريا والجراثيم الموجودة في البشرة.

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