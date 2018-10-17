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محافظات

لجنة لرفع كفاءة الطرق بالدقهلية .. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:34 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من مديرية الطرق بالدقهلية والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لدراسة حالة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لرصف وصيانة الطرق بالمحافظة، والتي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، حضرها المهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد رأفت، السكرتير المساعد، العقيد ممدوح الحصي، مدير مرور الدقهلية، عدد من التنفيذيين، أساتذة كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية إعادة تأهيل الطرق وتوسعتها لتحقيق السيولة المرورية ومعالجة الازدحام الذي تعاني منه المحافظة في مختلف مدنها وفي مقدمتها مدينة المنصورة.

وأكد المحافظ، على أهمية إزالة كافة المطبات العشوائية غير القانونية التي يقيمها الأهالي وإعادة إنشاء مطبات بطريقة سليمة ووفقا للمعايير الهندسية المصرية.

وأضاف شاروبيم، أنه يجب ونحن نعيد دراسة الطرق أن نضع في الاعتبار أهمية تحقيق السيولة المرورية خاصة أمام المدارس وجامعة المنصورة التي تعاني ازدحاما كبيرا نتيجة زيادة أعداد السيارات وكذلك أعداد المارة.

كما شدد محافظ الدقهلية، على ضرورة قيام هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق بوضع العلامات الإرشادية اللازمة لتسيير حركة المرور في نطاق المحافظة.
لجنة لرفع كفاءة الطرق بالدقهلية .. صور
لجنة لرفع كفاءة الطرق بالدقهلية .. صور
لجنة لرفع كفاءة الطرق بالدقهلية .. صور

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